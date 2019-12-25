شكرا لقرائتكم طيران أثيوبيا يؤخر وصول بعثة نادي الزمالك إلى زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخرت بعثة نادي الزمالك في الوصول الي زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر اليوم، إلا انه تم تعديل موعد الوصول الي 1:45 عصر اليوم، لمواجهة زيسكو يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الأثيوبي حيث تأخرت طائرة الفريق في الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين إلا ربع.



بعثة نادي الزمالك غادرت إلى زامبيا كانت بعثة الزمالك قد توجهت في الساعات الاولي من صباح اليوم الي زامبيا عن طريق ترانزيت الي أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مصير إقامة تدريب الفريق اليوم في زامبيا عقب وصول البعثة ورفض المدير الفني اتخاذ قرارا نهائيا بخوض المران من عدمه، بسبب الحالة البدنية للاعبين عقب رحلة السفر الطويلة من القاهرة الي زامبيا.

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وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

وقام مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بتوجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا فجر اليوم ، من خلال إجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وان مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة امام زيسكو يونايتد الزامبي.