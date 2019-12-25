شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف النسر النيجيري من عرض الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك خلال الاتصالات التي تمت على مدار الأيام الماضية بين اللاعب وأكثر من مسئول بالقلعة الحمراء.

ورغم أن الأهلي لم يحسم صفقة مهاجم لوزيرن السويسري بشكل رسمي حتى الأن بسبب بعض الأمور التي مازال يتم الاتفاق عليها حالياً إلا أن اللاعب أبلغ مسئولي ناديه برغبته في اللعب للأهلي بل وأعلن ذلك خلال اتصالاته الأخيرة مع عدة مسئولين في القلعة الحمراء.

ويُكثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مع نادي لوزيرن السويسرى للحصول على خدمات مهاجمه النيجيرى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما أصر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التعاقد مع مهاجم وليس مدافع خلال فترة الانتقالانت الشتوية المقبلة، لقناعته بأن خط الهجوم يحتاج تدعيم فى الفريق.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.

وعلم "الخليج 365" أن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادي مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيري إليكي للتعاقد معه في يناير حيث يتبقى للأهلى مكان شاغر فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا .

ومن المقرر أن يحسم صفقة مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال الأيام المقبلة لقيده في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية مع فتح باب القيد المحلي في الأول من يناير المقبل.