شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف النسر النيجيري من عرض الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم أن الأهلي لم يحسم صفقة مهاجم لوزيرن السويسري بشكل رسمي حتى الأن بسبب بعض الأمور التي مازال يتم الاتفاق عليها حالياً إلا أن اللاعب أبلغ مسئولي ناديه برغبته في اللعب للأهلي بل وأعلن ذلك خلال اتصالاته الأخيرة مع عدة مسئولين في القلعة الحمراء.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلول هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم أخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان.
وعلم "الخليج 365" أن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادي مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيري إليكي للتعاقد معه في يناير حيث يتبقى للأهلى مكان شاغر فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا .
ومن المقرر أن يحسم صفقة مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال الأيام المقبلة لقيده في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية مع فتح باب القيد المحلي في الأول من يناير المقبل.
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