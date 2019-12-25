شكرا لقرائتكم تقارير صحفية: بلاتنيوم يستعد لإقالة مدربه قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الصحيفة أن إدارة النادى تبحث عن مدرب جديد بسبب حالة عدم الرضا عن المدرب المؤقت الحالي والذي تولى المهمة خلفاً لنورمان مابيزا ودخل دائرة المرشحين لقيادة الفريق تونديراي نديرايا مدرب فريق ديناموز هراري أو هندريك بيتر دي يونج مدرب فريق هيلاندرز المحلي أيضًا، على أن يعود المدير الفنى المؤقت الحالي إلى منصبه السابق كمساعد للمدرب الجديد.
ورفضت إدارة النادى تأكيد تلك التقارير الصحفية وقالت تشيدو تشيزوندو المتحدث الرسمي باسم النادي في تصريحات صحفية: "نحن لم نتعرض للإقصاء من دوري أبطال أفريقيا، وملتزمون بعقد المدرب المؤقت الحالي والممتد حتى 2020".
ويتذيل فريق بلاتينيوم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا بدون رصيد، بينما يتصدر المجموعة النجم الساحلي التونسي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الأهلي فى تونس وبلاتنيوم في زيمبابوي، وياتى الأهلي والهلال في المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط.
ومن المقرر أن يحل بلاتنيوم ضيفًا على الأهلي السبت المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في مباراة يبحث فيها الشياطين الحمر عن الفوز لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني الذى خسر بصعوبة أمام الأهلي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 ويبحث عن نتيجة إيجابية مع مدربه المصري الجديد حمادة صدقي الذى سيخوض مباراته الأولى مع الفريق فى تونس.
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