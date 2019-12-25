شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة من التأهيل مطلع الأسبوع المقبل ، وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة.

وأضاف الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب انه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا في الجيم لمدة 10 أيام قبل الخضوع لاختبار طبي جديد تهيدا للعودة للتدريبات الجماعية ، وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويواصل أداء برنامجه الـتأهيلي.

ورفض الجهاز الفني للفريق قد رفض الاستعجال في ملف عودة كريم نيدفيد للتدريبات الجماعية خوفاً من تجدد إصابته، أو حدوث انتكاسة في إصابته التي تأتى على مستوى الركبة.

كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، قد إستفسر من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف كريم نيدفيد لاعب الوسط، تمهيداً للاستعانة به فى المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى والتى تحتاج لفترة علاج طويلة.

وطلب فايلر تجهيز كريم نيدفيد نظراً للحاجة إليه على المستوى الفنى فى الفترة الحالية، فى الوقت الذى أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب لن يكون جاهزاً قبل شهر يناير المقبل بعد تجدد رشح ركبته خلال الأيام الماضية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قد اكد أن الجهات الأمنية، وافقت بشكل رسمي، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها في الساعة التاسعة مساء السبت المقبل بملعب استاد السلام، بلاتينيو ستارز ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان "تلقينا خطاباً رسميا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ، وتابع "من المقرر أن أن تتولى شركة تذكرتي بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة".

والجدير بالذكر، أن الأهلي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثاني بترتيب المجموعة بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.