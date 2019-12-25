شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يحسم ملف الصفقات والراحلين بعد موقعة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندرى، أن ناديه سيحسم ملف الراحلين عن الفريق والصفقات الشتوية خلال أيام قليلة وعقب مواجهة الإسماعيلى بالبطولة العربية. وأكد محمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الإعلامية ميرهان عمرو: "ضيق الوقت وكثرة المباريات تسبب فى تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة المنتظر إبرامها فى الميركاتو الشتوى المقبل، لذا سوف نعمل على حسم هذا الملف خلال أيام قليلة". Advertisements وقال مدرب الاتحاد السكندرى: " أغلقنا ملف خسارة الأهلى رغم تعرضنا لظلم واضح باحتساب هدف تسلل سجله أفشة، ولكن تركيزنا منصب فى الوقت الحالى على مواجهة الاسماعيلى"، متابعاً: "كنا نتمنى مواجهة الدراويش فى المباراة النهائية للبطولة العربية لكن القرعة اختارت صداما مبكرا نسعى لحسمه لصالحنا لاستكمال مشوار زعيم الثغر بنجاح ". ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الاسماعيلى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

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