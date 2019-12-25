الأهلى يحتفل بمواصلة الانتصارات فى الدورى بهذه الأغنية

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الأهلى أنهى مباريات الدورى العام فى 2019، بفوز عريض على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام، ليتصدر جدول المسابقة برصيد 24 نقطة من العلامة الكاملة، ورغم أن الاتحاد السكندرى كان يحتل لقب الوصيف فى الدورى، إلا أن "نوّة" زعيم الثغر تبخّرت أمام جدران القلعة الحمراء المتينة.
أرقام الفريق الأحمر واصلت التقدم مع فايلر، بعدما أجهز المدرب السويسرى على ضحيته الثامنة بأربعة أهداف لتنضم إلى قائمة العلامة الكاملة للأهلى، وضمت القائمة الحمراء ثلاثي فرق الإسكندرية، سموحة، حرس الحدود، والاتحاد السكندرى.
احتفظ النادى الأهلى بلقب أقوى خط هجوم فى الدورى العام برصيد 23 هدفاً بعد رباعية الاتحاد، وجاءت أهداف المارد الأحمر بواقع، هدف فى سموحة، 4 أهداف فى الإنتاج، 5 أهداف فى أسوان، 4 أهداف فى الجونة، هدف فى حرس الحدود ومثله فى شباك الإسماعيلى، وأخيراً رباعية فى زعيم الثغر.
كما استعاد وليد أزارو ذاكرة المهاجم الهداف ليتألق مع الأهلى ويسجل فور نزوله الهدف الثالث فى رباعية الاتحاد، والطريف فى الأمر أن الأهلى ورغم معاناته فى الشق الهجومى من عدم وجود المهاجم الهداف إلا أنه مازال يحتفظ بلقب أقوى خط هجوم فى المسابقة.
الأهلي منذ رباعية الجونة غابت عنه النتائج الكبرى ليفوز بصعوبة على حرس الحدود ثم الإسماعيلى بهدف نظيف، إلا أن رباعيته فى الاتحاد أمس كان له مردود معنوى كبير على اللاعبين، خاصة أنها تمثل الرباعية الثالثة فى مسابقة الدورى العام بعد تلك التى استقبلتها شباك الجونة والإنتاج الحربى.
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