شكرا لقرائتكم كهربا يشارك في مران الأهلى الجماعي لأول مرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة في مران اليوم،الأربعاء، بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، حيث خاض كهربا برنامج تأهيلي طوال الأيام الماضية تحت اشراف طارق عبد العزيز أخضائي التأهيل في الفريق وفقاً لقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وبعدما أنتهى كهربا من البرنامج التأهيلي طوال الأايام الماضةي بدأ في المشاركة بمران الفريق الجماعي تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة حيث سيتم قيده محلياً وأفريقياً بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبجدأ من يناير المقبل.



كهربا فى مران الاهلي

اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أشترطت سداد النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه قبل قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد فى فترة الانتقالات الشتوية والتى تبدأ أول يناير المقبل.

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وكشف مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، عن أن النادى الأهلى عليه مستحقات متأخرة للجبلاية تبلغ 8 ملايين جنيه عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادى والتى لم يتم سدادها، واتخذت اللجنة الخماسية قرارًا بعدم السماح للأهلى أو أى نادٍ بالقيد فى يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية فى أقرب وقت.

وانتهت الشئون القانونية بالنادي الأهلي وكذلك إدارة التسويق من تجهيز ملف كامل بجميع الأوراق والمستندات الخاصة بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد حتى يتم قيده محليًا مع فتح باب القيد في يناير المقبل.. وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل قادمًا من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.