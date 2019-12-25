شكرا لقرائتكم رامى ربيعة جاهز لتدعيم الأهلى أمام بلاتينيوم بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية رامى ربيعة، مدافع الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الفنى أن اللاعب تواجد بشكل تدريجى فى تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوى فى الجزء البدنى بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

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واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة فى مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندرى الأخيرة، موضحاً أن الجهاز الفنى فضّل اراحت اللاعب من مواجهة الاتحاد الأخيرة حتى لا تتجدد إصابته وتقرر إعفاؤه منها ليكون جاهزاً لمباراة بطل زيمبابوي.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.