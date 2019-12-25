شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تحقق فى الخطاب المزور من اتحاد الطائرة للجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت وزارة الشباب والرياضة التحقيق فى الخطاب المزور الذى وصل اللجنة الأولمبية من الاتحاد الدولى للكرة الطائرة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى، والذى تبين أنه مزور .

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة فتحت تحقيقا فى الواقعة، خاصة وأن اللجنة الأولمبية أخطرت الوزارة بوصول خطاب قالت انه " مزور " وغير صحيح لذلك تم فتحت التحقيق فى الواقعة، للتأكد من واقعة تزوير الخطاب، والتوصل إلى المتسبب فى الأمر .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يخص الاتحادات الرياضية، ولا تترك من يتسببون فى أى أزمة على المستوى الرياضى .

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كانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قد وصلها خطاب من الاتحاد الدولى للكرة الطائرة، يفيد بضرورة تشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد، وتضمن الخطاب أسماء اللجنة المطلوب تشكيلها من رئيس وأعضاء، فقام مسئولى الأولمبية بتحويل الخطاب إلى الوزارة لاتخاذ اللازم خاصة وأن الخطاب مزور، وفقال لما أعلنه مسئولى اللجنة .

ويتولى إدارة اتحاد الكرة الطائرة حاليا أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد، بتكليف من اللجنة الأوليمبية، ومعه المدير المالى، لإدارة شئون الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.، وتم إرسال خطاب إلى الوزارة يتضمن القرار، تماشيا مع حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، بناء على الطعن المقدم من فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، على نتيجة الانتخابات التى أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم رئيسا للاتحاد .

أرسل مسئولو اللجنة القرار بشكل رسمى إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، خطابا يتضمن القرار، تماشيا مع حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة.