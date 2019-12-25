شكرا لقرائتكم لامبارد: مورينيو "خيّب أملي".. وطرد سون مستحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي إن جوزيه مورينيو مدربه السابق ومدرب توتنهام الحالي أصابه بـ"خيبة أمل" بعد تعليقاته عن مدافع تشيلسي الألماني أنتونيو روديغز عقب نهاية مباراة الفريقين يوم الأحد.

وأشهر الحكم أنطوني تايلور بطاقة حمراء مباشرة لسون هيونغ-مين بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد عقب اعتداء اللاعب على منافسه روديغر ليخوض توتنهام آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

وانتقد مورينيو المدافع الألماني روديغر الذي اشتكى أيضا من إساءة عنصرية بعد هذه الواقعة بداعي المبالغة في رد الفعل بينما قال لامبارد إن البطاقة الحمراء كانت صحيحة.

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وأبلغ لامبارد الصحفيين قبل مواجهة ساوثهامبتون يوم الخميس: بعد الواقعة التي اشتكى منها روديغر عقب المباراة بشأن مسألة نعرف جميعا مدى خطورتها فان التشكيك في نزاهة اللاعب يصبح أمرا مخيبا للآمال.

وتابع: ما سمعته وقرأته من تعليقات وردود فعل عقب المباراة أرى أن سون كان يستحق البطاقة الحمراء.. كانت مخالفة تستحق الطرد في كرة القدم الحديثة، لا أستطيع التشكيك في نزاهة روديغر في هذه المسألة.

وحث روديجر توتنهام على "تويتر" للبحث عن المشجعين الذين وجهوا الإساءة العنصرية له خلال المباراة وأكد النادي انه يحقق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات الكاميرات في الملعب.

وأضاف لامبارد: قرأت ما كتبه روديغر على وسائل التواصل وأعتقد انه عبر عن المسألة بشكل رائع وخرجت الكلمات من قلبه وبدا متأثرا جدا بهذا الموقف. أساند اللاعبين بشدة في أي موقف من هذا القبيل.