رؤوف خليف ينشر صورة لانخفاض معدل تهديف ريال مدريد في عام 2019.. ومغردون يتساءلون: من السبب رونالدو أم «الفار»؟

- شريف الجنيدي

نشر المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتضمنت الصورة عدد الأهداف التي سجلها نادي ريال مدريد في السنوات العشرة الأخيرة، والتي شهدت تراجعاً كبيراً في العام الجاري.

وكان أهعلى معدل تهديفي للنادي الملكي كان في عام 2017 عندما أحرز 156 هدفاً، يليه عام 142 هدفاً في عام 2018، قبل أن يصبح 100 هدف فقط عام 2019.

وعلّق خليف على الصورة قائلاً: "أول عام كامل يمر على الريال دون الدون (كريستيانو رونالدو) والنتيجة أسوء معدل تهديفي في آخر 10 سنوات".

واتجهت بعض التعليقات على المعلّق الرياضي في شبكة "بي إن سبورت" إلى أن السبب وراء انخفاض المعدل التهديفي للفريق الملكي هو رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وكان رونالدو قد رحل عن صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الماضي، وهو ما أثر على مستوى الفريق التهديفي في كافة البطولات المحلية والأوروبية.

وفيما اتجهت تعليقات أخرى إلى أن تطبيق تقنية "الفار" في البطولات المحلية والأوروبية هو ما ساهم في تراجع أرقام ريال مدريد، مؤكدين أن الفريق الملكي كان أكثر المستفيدين من القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل في أكثر من مناسبة.

يشار إلى أن رونالدو كان قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 132 مليون دولار.

ويعاني رونالدو حالياً مع فريق "السيدة العجوز" بسبب أداءه المتذبذب والنتائج المخيبة التي يحققها الفريق، والتي كان آخرها خسارته لكأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف مطلع هذا الأسبوع.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 39 نقطة، بعد 18 جولة من منافسات "الليجا".