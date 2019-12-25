موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي .. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليستر سيتي، نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الخميس 26 ديسمبر، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فلامنجو البرازيلي.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول فابيانو وجويل ماتيب ولوفرين وشامبرلين بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ميلنر– هندرسون – ويجنالدوم

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خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل ليستر

كاسبر شمايكل

بن تشلويل - كاجلار سوينكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا

ويلفريد نديدي

جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت- ديميري جراي

جيمي فاردي

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2