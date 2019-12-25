إقامة «السوبر المصري» بين الأهلي والزمالك في الإمارات.. ووزير الرياضة يعلّق

علّق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ما ذكرته صحيفة إماراتية بشأن إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في شهر فبراير المقبل.

وكانت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة أبوظبي في شهر فبراير من العام المقبل.

وأكد صبحي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، أن وزارة الرياضة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي، لكنها مذكرة تفاهم عامة، لا تخص مباراة السوبر بالتحديد، لكنها تبادل عام في كل اللعبات.

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وأضاف وزير الرياضة أنه في حال طلبت الإمارات استضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، فتكون الموافقة من الاتحاد المختص وكذلك الناديين المعنيين بالمباراة.

وأوضح صبحي أنه إذا كان الأمر يخض مباراة السوبر المصري فينبغي موافقة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بالإضافة إلى موافقة الناديين، مؤكدأً أنه لا تتم إقامة حدث أو مباراة إلا بموافقة من الاتحاد والأندية المعنية والشركة الراعية "بريزنتيشن".

يشار إلى أن دولة الإمارات سبق وأن استضافت مباريات السوبر المصري، أبرزها الأهلي والزمالك (مرتين)، والأهلي والمصري البورسعيدي، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، فضلاً عن استضافتها لمباريات المنتخب الوطني الأول.

جدير بالذكر أن ملعب برج العرب استضاف مباراة السوبر المصري الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي توّج بلقبها الأهخلي بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.