أسباب تجعل نيمار أقرب للعودة إلى برشلونة في «الميركاتو» الصيفي المقبل

- شريف الجنيدي

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية وفرنسية أن نادي برشلونة وضع خطة جديدة من أجل التعاقد مع نيمار خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نيمار قريباً من العودة إلى صفوف برشلونة في "الميركاتو" الصيفي الماضي، إلا أن الأمور لم تحسم بسبب المطالب المادية لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي المبالغ فيها.

وأصبح نيمار مكروهاً في نادي العاصمة الفرنسية بعدما أعلن تمرده الصيف الماضي وعزف عن المشاركة في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، حتى أصبحت قضية رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة منطقية إلى حد كبير.

وأفادت صحيفتا "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، و"فرانس فوتبول" الفرنسية بأن إدارة نادي برشلونة تخطط في الوقت الحالي لضم نيمار بنهاية الموسم الجاري.

وأضافتا أن النادي الكتالوني سيحاول استغلال حالة الغضب الجماهيرية على نيمار في باريس لإنهاء الصفقة بالمقابل المادي الذي يرغب في دفعه وبدون أي ضغوطات.

Advertisements

وأشارت الصحيفتان إلى أن الأمور داخل النادي الكتالوني تسير بشكل إيجابي بشأن نيمار، وهو الأمر الذي يعزز من احتمالية انتقاله إلى برشلونة في الصيف المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفتان إن نيمار عاقد العزم على الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي الصيف المقبل، وهو ما يزيد ايضاً من احتمالية عودة إلى صفوف برشلونة ومجاورة زميليه السابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2017 إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية تقدر قيمتها بـ 222 مليون يورو، والتي تعد أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن نيمار تعهد بالتصالح مع برشلونة بشأن الدعاوي القضائية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من النجم البرازيلي قولها إن نيمار مستعد للتوصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن الدعاوي القضائية التي رفعها اللاعب على ناديه السابق، وذلك في حالة تعهد النادي الكتالوني بضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق القانوني الخاص بنيمار سيبدأ بإجراءات التصالح مع برشلونة، بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا، عندما تتأكد من عودة اللاعب إلى النادي الكتالوني وحصوله على راتبه القديم.