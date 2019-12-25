جدل بعد تداول صورة «ملك الكبدة» مع حسام البدري.. عشوائية أم صداقة؟.. وحقيقة تعيينه مسئول التغذية في جهاز المنتخب

أثارت صورة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حسام البدري، رفقة ناصر البرنس، أحد أشهر أصحاب المطاعم في مصر، الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حول مدى علاقة "البرنس" بالجهاز الفني.

والتقطت صورة للبرنس رفقة حسام البدري، وإثنين من معاونيه طارق مصطفى وسيد معوض، وهم يجلسون في المقصورة الرئيسية لستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأثارت الصورة جدلاً واسعاً، حيث تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة البرنس بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل أن البدري يتعامل بعشوائية مع ملف لاعبي المنتخب الوطني، وذلك من خلال جلوس "البرنس" مع الجهاز الفني لمتابعة مباريات الدوري، وسط شائعات حول تعيين صاحب أحد أشهر المطاعم في مصر مشرفاً على التغذية في جهاز المنتخب.

وذكرت صحيفة "الوفد" أن ظهور "البرنس" رفقة حسام البدري نظراً للصداقة القوية التي تجمع بين المدير الفني للمنتخب وصاحب المطعم الشهير.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر لها قولها إن البرنس تواجد مع الجهاز الفني للمنتخب بعدما كان جالساً في المكان المخصص للجماهير، وعندما وصل جهاز المنتخب ذهب لمصافحتهم.

وأضافت المصادر أن البرنس جلس لدقائق مع البدري ومعاونيه وأنه لم يشاهد مباراة الأهلي والاتحاد كاملة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021) بتعادلين في مباراتين متتاليتين أمام كينيا وجزر القمر، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الجماهير المصرية حول القيادة الفنية لحسام البدري ومعاونيه.

ويحتل المنتخب الوطني حالياً المركز الثالث خلف جزر القمر المتصدر بـ 4 نقاط، وكينيا الوصيف.

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري قد تلقى مؤخراً 4 عروض لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني في شهر مارس المقبل، حيث عرض مسئولو الجبلاية الأمر على حسام البدري لاختيار الأفضل للمنتخب.