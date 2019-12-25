شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى ينتظم فى مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، فى مران الفريق الجماعى اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ وبعدما بات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية إنتظم في مران اليوم.

واستأنف الأهلى الاستعداد لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري مساء الإثنين الماضي بالدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

Advertisements

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلاً على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس، ثم بدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

وأصبح ياسر أبراهيم جاهزاً للشاركة في مباريات الفريق المحلية والافريقية لكن يبقي القرار في "يد" السويسري رينيه فايلر الذي لم يعتمد على المدافع القادم للأهلي في يناير الماضي من سموحة وتجاهله بشكل واضح في المباريات لأسباب فنية ..

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.