شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان عمرو نجمة كرة القدم: كان نفسى أكون مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى نورهان عمرو نجمة كرة القدم فى نادى الطيران، التى بدأت ممارسة اللعبة وعمرها 5 سنوات، كما حصلت وعمرها 12 سنة على لقب هدافة البطولة الفرنكفونية الخاصة بالمدارس الفرنسية، لاسيما أنها توارثت حب كرة القدم من جدها عبد السلام ضرغامى لاعب الترسانة الأسبق.

وكان معها الحوار التالى:

هوايتى المفضلة بعد الكورة هى الغناء، وبيقولوا صوتى حلو وكنت بغنيلهم فى المنتخب وإحنا صغيريين.

بيض بالبسطرمة.



نورهان عمرو

أحمد حلمى .. بحب كل أعماله بصراحة .

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تامر حسنى .. أغانيه كلها حلوة .

لو مكنتش لاعبة .. كنت أتمنى أكون مغنية .

لا لما بتعاكس مش باخد أى موقف بتجاهل ولا كأنى سامعة أى حاجة.



نورهان عمرو لاعبة كرة القدم

ياسمين عبد العزيز .. جميلة ومرحة جدا وأعمالها كلها حلوة .

بحب الملابس الكاجوال بحكم لعبى لكرة القدم، فأنا أعمل أيضا مدربة فى أكاديميات تدريب بجانب اللعب و الملابس الكاجوال مريحة أكتر بالنسبة لى.