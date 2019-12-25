شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشارك فى مران الأهلى الجماعى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة في مران اليوم، الأربعاء، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الأيام الماضية، حيث خاض كهربا برنامجا تأهيليا طوال الأيام الماضية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق وفقاً لقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وبعدما انتهى كهربا من البرنامج التأهيلي طوال الأيام الماضية بدأ في المشاركة بمران الفريق الجماعي تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، حيث سيتم قيده محلياً وإفريقياً بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اشترطت سداد النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه قبل قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد فى فترة الانتقالات الشتوية والتى تبدأ أول يناير المقبل.

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وكشف مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، عن أن النادى الأهلى عليه مستحقات متأخرة للجبلاية تبلغ 8 ملايين جنيه عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادى والتى لم يتم سدادها، واتخذت اللجنة الخماسية قرارًا بعدم السماح للأهلى أو أى نادٍ بالقيد فى يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية فى أقرب وقت.

وانتهت الشئون القانونية بالنادي الأهلي وكذلك إدارة التسويق من تجهيز ملف كامل بجميع الأوراق والمستندات الخاصة بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الجديد حتى يتم قيده محليًا مع فتح باب القيد في يناير المقبل.. وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل قادمًا من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.