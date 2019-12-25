شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يعلن عودة كاسونجو رسميا فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، موعد اتخاذ مسئولى القلعة البيضاء، قرارا نهائيا بشأن عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لصفوف النادى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل من عدمه.

وأنهى الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك إعارته لصفوف نادى الوداد الرياضى المغربى، قبل موعدها بسبب عدم سداد النادى قيمة عقد اللاعب وكذلك عدم قيده بقائمة الفريق، ليعود المهاجم الكونغولى لحسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الراغب فى تعزيز الخط الأمامى للنادى الأبيض بمهاجم آخر يقوم بالاعتماد عليه بجانب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى فى ظل خروج عمر السعيد من الحسابات الرئيسية للمدرب الفرنسى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب مجموعته بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد خوض مباراتين خسر الأولى أمام مازيمبى بثلاثية نظيفة خارج الديار قبل الفوز بالمواجهة الثانية أمام أول اغسطس الأنجولى بثنائية نظيفة.

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ويتصدر مازيمبى الكونغولى مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا برصيد نقاط، يليه الأبيض بـ 3 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي أول أغسطس الأنجولي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وأنتقل كاسونجو لصفوف الزمالك عام 2017، قادما من نادي الاتحاد السكندري، بعد تقديم مستوي متميز مع زعيم الثغر، لينال إعجاب مسئولي القلعة البيضاء، وينتقل للفريق، لكن خلال مشواره مع الأبيض رحل مرتين على سبيل الإعارة، الأولي لصفوف نادي الوحدة السعودي فى الميركاتو الشتوي لعام 2019، ثم إعارته مرة أخرى لنادي الوداد المغربي فى الميركاتو الصيفي لنفس العام.

وخاض كاسونجو مع الزمالك 47 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 17 هدفا، وساهم فى صناعة 3 أهداف أخري، فيما تلقي 5 بطاقات صفراء خلال مشاركاته مع الفريق الأبيض.

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