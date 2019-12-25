شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد لـ"تايم سبورت": حسم ملف الراحلين والصفقات عقب لقاء الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندرى أن ناديه سيحسم ملف الراحلين عن الفريق والصفقات الشتوية خلال أيام قليلة، عقب مواجهة الإسماعيلى بالبطولة العربية.

وقال محمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامية ميرهان عمرو : " ضيق الوقت وكثرة المباريات تسبب فى تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة المنتظر إبرامها فى الميركاتو الشتوى المقبل لذا سوف نعمل على حسم هذا الملف خلال أيام قليلة".

ويضيف مدرب الاتحاد السكندرى : " أغلقنا ملف خسارة الاهلى رغم تعرضنا لظلم واضح باحتساب هدف تسلل سجله أفشة، لكن تركيزنا منصب فى الوقت الحالى على مواجهة الاسماعيلى"، متابعاً "كنا نتمنى مواجهة الدراويش فى المباراة النهائية للبطولة العربية لكن القرعة أختارت صدام مبكر نسعى لحسمه لصالحنا لاستكمال مشوار زعيم الثغر بنجاح".

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ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

الاتحاد السكندرى يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات على حساب كل من المصري البورسعيدي والجونة وحرس الحدود بهدف نظيف والإسماعيلي بثلاثية نظيفة والمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واف سي مصر بهدفين مقابل هدف وتعادل في مباراتين امام وادي دجلة بهدف لكل فريق وطنطا سلبيا وتعرض للهزيمة في مباراتين أمام الزمالك بهدف نظيف والأهلي برباعية نظيفة.

ويعكف الجهاز الفنى لزعيم الثغر بقيادة طلعت يوسف على دراسة المباراة الاخيرة للدراويش والتى خسرها من المقاولون العرب بهدفين دون رد فى بطولة الدوري تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للإسماعيلى قبل موقعة البطولة العربية .