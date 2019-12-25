شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. إنبى والحرس حبايب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثانية والنصف من مساء اليوم فريق إنبى مع نظيره حرس الحدود فى إطار الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يقام باستاد بتروسبورت.

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين ببطولة الدورى أقيمت يوم 11 مارس الماضى، فى إطار الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

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وكانت مباراة الدور الأول من نفس الموسم و التى جمعت الفريقين فى الجولة التاسعة من البطولة المحلية ، و التى أقيمت يوم 1 اكتوبر من العام الماضى ، قد انتهت بالتعادل السلبى أيضا.

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة وخطف النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى فى مباراة اليوم مكون من: "محمود جاد، رامي صبري، إبراهيم يحيى، علي فوزي، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو، وعبد الرحمن عامر، محمد بسيوني، محمود قاعود، محمد شريف".

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى بعد التراجع الملحوظ فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام انبى مكون من : " أحمد السعدني - حسن مجدي – خالد سامي – مصطفى محمود – عمرو الحلواني - حامد جمال – محمد أسامة – أنطوني لوكاسا – مصطفى جمال - أحمد شرويدة – محمد جريندو".