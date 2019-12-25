شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: وزارة الرياضة تحقق فى خطاب الأولمبية "المزور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة الشباب و الرياضة التحقيق فى الخطاب المزور الذى وصل اللجنة الأولمبية من الاتحاد الدولى للكرة الطائرة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى، والذى تبين أنه مزور.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة فتحت تحقيقا فى الواقعة، خاصة أن اللجنة الأولمبية أخطرت الوزارة بوصول خطاب قالت إنه "مزور" وغير صحيح، لذلك تم فتح التحقيق فى الواقعة، للتأكد من واقعة تزوير الخطاب، والتوصل إلى المتسبب فى الأمر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يخص الاتحادات الرياضية، ولا تترك من يتسببون فى أى أزمة على المستوى الرياضى.

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كانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قد وصلها خطاب من الاتحاد الدولى للكرة الطائرة، يفيد بضرورة تشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد، وتضمن الخطاب أسماء اللجنة المطلوب تشكيلها من رئيس وأعضاء، فحول مسئولو الأولمبية الخطاب إلى الوزارة لاتخاذ اللازم، خاصة أن الخطاب مزور، وفقال لما أعلنه مسئولو اللجنة.

ويتولى إدارة اتحاد الكرة الطائرة حاليا أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد، بتكليف من اللجنة الأولمبية، ومعه المدير المالى، لإدارة شئون الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة، وتم إرسال خطاب إلى الوزارة يتضمن القرار، تماشيا مع حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، بناء على الطعن المقدم من فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، على نتيجة الانتخابات التى أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم رئيسا للاتحاد .

وأرسل مسئولو اللجنة القرار بشكل رسمي إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خطابا يتضمن القرار، تماشيا مع حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة.