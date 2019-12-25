شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمقاصة يدرس رفع الخصم عن اللاعبين بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة رفع عقوبة الخصم التى وقعتها إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام على لاعبى الفريق، عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الثامن بالدورى.

وكان مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد قرر خصم 5% من مستحقات جميع اللاعبين بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى، وإيقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا.

وأكد الجهاز الفنى للمقاصة أنه يدرس التحدث مع إدارة النادى ورفع العقوبات على اللاعبين فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة وفى مقدمتها مباراة الأهلى فى الجولة الـ 11 للدورى، والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى.

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وقال مسئولو الجهاز الفنى إنهم يشعر بحجم المجهود الذى يقدمه اللاعبون فى المباريات، إلا أن سوء التوفيق وبعض الأخطاء الدفاعية أثرت على النتائج، حيث حقق الفريق الفيومى التعادل فى آخر مباراتين أمام كل من طنطا وإف سى مصر.

كان مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام أعلن دعمه للجهاز الفنى للفريق واستمراره في القيادة الفنية وذلك لثقته الكبيرة فى الجهاز الفني في تحسين النتائج وتعديل الصورة خلال المباريات المقبلة.

كما قرر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تغريم محمد إبراهيم ومحمد رمضان لاعبا الفريق عقب مباراة الاتحاد أيضا بسبب واقعة ركلة الجزاء التي تركها رمضان لزميله واهدرها محمد إبراهيم، وهو ما يخالف تعليمات الجهاز الفني بترتيب اللاعبين الذين يسددون ركلات الجزاء في الفريق.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات حيث حقق الفريق الفيومي الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.