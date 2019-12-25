مران الأهلي.. ظهور "كهربا".. تعليمات فايلر ومشاركة ياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة بلاتينوم ستارز الزيمبابوي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهد المران مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، إلى جانب انتظام ياسر إبراهيم العائد من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينوم يوم السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في التدريبات الجماعية لأول مرة، كما شارك ياسر إبراهيم في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

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وكان كهربا قد اكتفى بخوض تدريبات منفردة عقب انضمامه رسميًا للأهلي، لتجهيزه قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفي السياق ذاته، واصل رامي ربيعة مدافع الأهلي التأهيل دون المشاركة في المران الجماعي.

وكان ربيعة يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة بلاتينوم.

وخاض الثلاثي علي معلول، حسين الشحات وأيمن أشرف تدريبات خاصة في الجيم، كما عقد السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 40 دقيقة لدراسة نقاط القوة والضعف في فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وتحفيظ اللاعبين واجباتهم في المباراة.