مؤتمر صحفي بعد فوز مصر بتنظيم الأولمبياد الخاص للألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد في تمام الواحدة ظهرًا من غد الخميس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر أن تقام من 23 وحتى 31 يناير المقبل 2020 بمشاركة 42 دولة أفريقية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي كل من أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب و الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا. كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، و لاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى ومريم عادل .

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وستشهد البطولة التي تنظمها مصر للمرة الأولى، مشاركة 768 لاعبًا يتنافسون في أربع رياضات، هي خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشي. كما تشهد الألعاب إقامة خمس مؤتمرات على هامشها.

إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد التي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاساً للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما يعد الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتأتى إقامة هذه الألعاب أيضًا مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبد الوهاب (2020-2025)، واستكمالاً لما قام به في مجال الأولمبياد الخاص، والذى تمثل في إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 .