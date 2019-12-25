الإسماعيلي: لا نية للتفريط في عبد الرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي إن الجهاز الفني للدراويش بقيادة أدهم السلحدار لا نية لديها في التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن موقف النادي الأصفر من ضم حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس قال المنياوي: "عبد الرحمن مجدي لم يلتق أية عروض رسمية سواء محلية أو خارجية، هو لاعب كبير وبالتأكيد يستحق الحصول على فرصة جيدة".

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس لدينا نية للتفريط في أي لاعب، نحتاج بعض التدعيمات في يناير أبرزها مهاجم، ظهير أيسر وصانع لعب".

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وعن التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي قال المنياوي: "ليس في حساباتنا نهائيًا خلال الفترة الحالية".

وبسؤاله عن موقف أدهم السلحدار من الاستمرار على رأس الإدارة الفنية للدراويش قال: "موقف السلحدار في أيدي مجلس إدارة النادي".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.