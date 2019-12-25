"الهدف أحبطنا".. مدرب الاتحاد يتحدث عن لقاء الأهلي.. وتدعيمات يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد السكندري إن هدف الأهلي الثاني "أحبط" اللاعبين، لافتًا إلى إدارة النادي حددت تدعيمات يناير.

وواجه الاتحاد السكندري نظيره الأهلي المصري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، وفاز الفريق الأحمر برباعية دون رد منحته صدارة منفردة لجدول الدوري.

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وخلال تصريحات عبر قناة تايم سبورتس قال إبراهيم: "هدف الأهلي الثاني سبب الاحباط للاعبين، الفريق يعاني بعض الشئ من الإجهاد عقب مباراة اف سي مصر".

وأضاف مدرب الاتحاد: "بطولة الدوري مازالت في بدايتها، من الصعب الحكم عليها الآن، الفريق صاحب النفس الطويل والذي يمتلك قدرة اللعب كل 3 أيام سيحصد نتائج عمله في النهاية، كل فرق الدوري ستواجه تلك المشكلة".

وعن تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الشتوي قال: "بكل تأكيد نبحث عن التدعيمات خلال يناير، حددنا 3 أسماء سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة".