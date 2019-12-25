الأهلي يوضح موقف ربيعة من مواجهة بلاتينوم بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الجهاز الفني بالنادي الأهلي جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره بلاتينوم في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الفني أن ربيعة شارك بشكل تدريجي في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوي في الجزء البدني بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة في مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة.

من ناحية أخرى، أوضح الجهاز الطبي للأهلي تطورات موقف كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق، وأكد أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة.

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وأضاف الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب انه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا في الجيم لمدة ١٠ أيام قبل الخضوع لاختبار طبي جديد تهيدا للعودة للتدريبات الجماعية .

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويواصل أداء برنامجه الـتأهيلي.

من ناحية أخرى، أطمأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر وصولها إلى القاهرة فجر غدٍ الخميس.

وحرص عبد الحفيظ وعدلي على التواصل مع سفارة زيمبابوي في القاهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية .

ومن المقرر أن يخوض بلاتينيوم تدريباته مرتين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري الأبطال التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

جدير بالذكر أن الأهلي سيستأنف تدريباته اليوم الأربعاء بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقبلة.