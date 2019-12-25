هل تقام السوبر في الإمارات؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إقامة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

كانت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية كشفت صباح اليوم الأربعاء، أن مجلس أبو ظبي اتفق مع وزارة الشباب والرياضية على إقامة مباراة السوبر في فبراير المقبل (طالع التفاصيل).

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن وزارة الشباب الرياضة اتفقت على مجلس أبو ظبي على إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات خاصة أنها ليست المرة الأولى أن تقام السوبر هناك.

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وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه- :"يتبقى موافقة اتحاد الكرة الذي رحب بالفكرة خاصة بعد نجاح السوبر المصري في الإمارات إلا أن اتحاد الكرة ينتظر التنسيق مع الشركة الراعية، كما يتبقى موافقة كل من الأهلي الزمالك".

وسبق وأن واجه الأهلي خصمه الزمالك في السوبر المصري بالإمارات مرتين الأولى كانت في 2015 وانتهت لصالح الأحمر (3-2)، بينما حسم الأبيض اللقاء الثاني بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

ولعب الأهلي مباراة ثالثة في الإمارات من خلال مواجهة المصري البورسعيدي ليحسم الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بالفوز بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بآخر نسخة ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم بالاسكندرية وتحديدًا على ملعب "برج العرب".