موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي غدًا في الدوري الإنجليزي

تقدم "بوابة الوفد" موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة محمد صلاح والتي تجمع بين الفريقن مساء غد الخميس، على ملعب ستاد ووكرز، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

يكون موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي منقولة بشكل

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حصري عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق رؤوف خليف.

يدخل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب مباراة ليستر سيتي وهو يحتل صدارة جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الجولة الماضية لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.

ويستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول

أمام ليستر في الدوري الإنجليزي، ولحق بهما ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.

حيث يفتقد الريدز لبعض اللاعبين في مواجهة ليستر سيتي للإصابة، وهم ماتيب، لوفرين في خط الدفاع، فابينيو في الوسط بالأضافة إلى تشامبرلين والذي كان قد تعرض للإصابة في نهائي كأس العالم للأندية ضد فلامينجو.

بينما سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.

لن يفتقد ليستر سيتي لأي لاعب في مواجهة ليفربول في قمة مباريات البوكسينج داي، بعد عودة البولندي كابوتسكا للتدريبات هذا الأسبوع، ولكنه لازال غير جاهز للمشاركة.