صبري المنياي: حسين السيد خارج حسابات الإسماعيلي

قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الأول بنادى الإسماعيلى أن الدراويش سوف يحصد تذكرة التأهل للدور نصف النهائى للبطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى رغم تراجع أداء الفريق فى بطولة الدورى المصري الممتاز.

وأكد المنياوي في تصريحات تلفزيونية أن حسين السيد ظهير أيسر الأهلى ليس فى حسابات الإسماعيلى فى فترة الانتقالات المقبلة.

وعن تدعيمات الشتاء علق مدير الكرة بالإسماعيلى "حسين السيد ليس فى حسابات الدراويش فلقد طلب الحصول على 5 مليون جنيه كاش وقبل النزول

للملعب فى الصيف الماضى ورفضنا هذا الأمر".

وأضاف المنياوي قائلًا : "أثق فى قدرة الإسماعيلى على حسم التأهل للدور نصف النهائى بالبطولة العربية، نتائجنا فى المسابقة المحلية تأثرت بالسفر والإرهاق وهو ما ظهر جلياً على اللاعبين أمام المقاولون العرب".

Advertisements

وواصل المنياوى قائلًا أن الإسماعيلي يتعرض لظلم بسبب كثرة السفر كبير حيث لعب 10 مباريات 7 منها خارج الأرض و3 على أرضنا خسرنا

فى لقاء وتعادلنا فى مثله وفوزنا فى مثله .

وأوضح مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى قررنا قيد محمود البدرى فى قائمة الفريق المشاركة فى البطولة العربية لتألق اللاعب فى الفترة الأخيرة ووجود عجز فى مركز الظهير الأيسر للإسماعيلى.

وأكد المنياوى "لن نفرط فى أى لاعب هذا الموسم خاصة الكبار، نفكر فى تدعيم الفريق فى مركز المدافع وصانع الالعاب والظهير الأيسر".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.