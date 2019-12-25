مستند.. اتحاد الكرة يخاطب الأمن لمنع الشخصيات الموقوفة من حضور المباريات

أرسل اتحاد الكرة، خطابا رسمياً إلى اللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، لتطبيق قرار منع الشخصيات الشخصيات الرياضية الموقوفة من حضور مباريات الدوري. كان مرتضى منصور رئيس الزمالك حضر مباراة فريقه أمس ضد الإنتاج الحربي في الدوري رغم صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات، نتيجة هجومه على لجنة الحكام. حضر مباراة فريقه أمس ضد الإنتاج الحربي في الدوري رغم صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 3 مباريات، نتيجة هجومه على لجنة الحكام.

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