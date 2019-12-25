الإسماعيلي يقيد محمود البدري في قائمة البطولة العربية

استقر الجهاز الفنى للاسماعيلى ، بقيادة ادهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الايسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز .
يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريقالقادمة بالبطولة .
ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للاندية الابطال يوم السبت القادم على ملعب الاخير بالاسكندرية والمقرر لها أن تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر إن يقوم الإسماعيليبعمل معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة بأحد فنادق الاسكندرية إستعدادًا للاتحاد.
ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى .
وكان لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى خاض ، تدريباته اليوم الإربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية".
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