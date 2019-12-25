استقر الجهاز الفنى للاسماعيلى ، بقيادة ادهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الايسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز . يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة . القادمة بالبطولة . ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للاندية الابطال يوم السبت القادم على ملعب الاخير بالاسكندرية والمقرر لها أن تقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. Advertisements ومن المقرر إن يقوم الإسماعيلي بعمل معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة بأحد فنادق الاسكندرية إستعدادًا للاتحاد. بعمل معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة بأحد فنادق الاسكندرية إستعدادًا للاتحاد. ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى . وكان لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى خاض ، تدريباته اليوم الإربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يقيد محمود البدري في قائمة البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.