غدًا.. الإسماعيلي يتجه للإسكندرية لمواجهة الاتحاد

يغادر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى ، غدًا الخميس فى تمام الواحدة ظهرا الى محافظة الاسكندرية وذلك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية". ومن المقرر إن يقوم الإسماعيلي بعمل معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة بأحد فنادق الاسكندرية إستعدادًا للاتحاد. مغلق لمدة ٤٨ ساعة بأحد فنادق الاسكندرية إستعدادًا للاتحاد. وتقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد على ملعب ستاد الاسكندرية يوم السبت القادم فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة . ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للأصفر لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى . المدير الفني المؤقت للأصفر لتحقيق نتيجة ايجابية فى لقاء الذهاب لتسهيل مباراة العودة وحسم الصعود للدور قبل النهائى . وكان لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى خاض ، تدريباته اليوم الإربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية".

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