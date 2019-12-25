يد الأهلي 2000 يلتقي سبورتنج في دوري المحترفين

يخوض فريق الشباب مواليد 2000 لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا على نظيره فريق في إطار منافسات دوري

المحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق أن تقام المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية،

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز.

وكان الفريق قد سافر إلى الإسكندرية أمس للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، في إطار السعي نحو تحقيق أفضل النتائج.