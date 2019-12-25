خاض لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى ، تدريباته اليوم الإربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الثمانية من كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية".
فى المباراة المقرر إقامتها بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري على ملعب ستاد الاسكندرية يوم السبت القادم فى تمام السادسة مساءً.
وبدأ المران بعمليات الجرى حول الملعب ، وتم عمل تقسيمة مصغرة للاعبين البدلاء والمستبعدين منمباراة المقاولون بالامس.
وحرص الجهاز الفنى على تطبيق بعضا من الجمل الخططية والتكتيكية وتم ايقاف التقسيمة اكثر من مرة لتعديل بعض الاخطاء.
اما حراس المرمى فقد ادوا بعض التدريبات تحت قيادة سعفان الصغير عدا الحارس محمد مجدى والذى حصل على راحة سلبية عقب مباراة المقاولون العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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