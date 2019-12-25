يد الأهلي 2002 يواجه الزمالك اليوم في كأس مصر

يواجه فريق ناشئات يد الأهلي 2002 الزمالك، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر. تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي الزمالك، ويسعى الأهلي إلى الفوز، وتقديم أداء قوي في البطولة، والتأهل للأدوار النهائية للبطولة. صالة نادي الزمالك، ويسعى الأهلي إلى الفوز، وتقديم أداء قوي في البطولة، والتأهل للأدوار النهائية للبطولة. يشارك الأهلي في دور الـ16 بعد إعفائه من المشاركة في دور الـ32 من البطولة. وكان فريق الناشئات قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27ـ24 ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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