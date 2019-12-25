غدًا.. ليستر سيتى يواجه ليفربول فى الجولة 19 من الدوري الإنجليزي

تنطلق غدًا الخميس مباراة ليستر سيتى ضد ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساء، فى قمة الجول الـ 19 من الدورى الإنجليزى على ملعب" كينج باور"، فى مواجهة هى الثانية التى تجمع بين الفريقين خلال 82 يوماً بعدما سبق وأن التقى الفريقان فى الخامس من أكتوبر الماضى بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة،

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1، حينما أحرز جيمس ميلنر هدفا من ركلة جزاء فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل فريق ليفربول ترتيب الدوري الانجليزى بـ49 نقطة، متقدمًا على ليستر سيتى بـ 10 نقاط و11 نقطة على مانشستر سيتى

صاحب المركز الثالث.

يمتلك ليفربول مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد، ويتطلع السيتى لسقوط ليستر والفوز على وولفرهامبتون غدا للعودة إلى المركز الثانى وتحدى الريدز للحفاظ على اللقب.

وتأتى مباراة ليفربول ضد ليستر سيتى الأولى له بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، التى خلالها النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى البطولة.