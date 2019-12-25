أكد أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما بدوري السوبر للمحترفين.
أوضح أن المباراة كانت قوية، وجاءتبعد مواجهة مهمة أمام فريق طلائع الجيش، وأن فوز الفريق في اللقاءين يؤكد أنه عازم على حصد اللقب.
أضاف أن الجهاز الفني يتعامل معكل مباراة على إنها مرحلة مختلفة، وأن اللاعبين لديهم إصرار على عدم التفريط في الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين ولقب كأس مصر.
وكان الأهلي قد تغلب على نظيره الزمالك بنتيجة 82-68 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب سلة الأهلي: عازمون على التتويج بلقب السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.