لاعب سلة الأهلي: عازمون على التتويج بلقب السوبر

أكد أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما بدوري السوبر للمحترفين.

أوضح أن المباراة كانت قوية، وجاءت

بعد مواجهة مهمة أمام فريق طلائع الجيش، وأن فوز الفريق في اللقاءين يؤكد أنه عازم على حصد اللقب.

أضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع

كل مباراة على إنها مرحلة مختلفة، وأن اللاعبين لديهم إصرار على عدم التفريط في الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين ولقب كأس مصر.

وكان الأهلي قد تغلب على نظيره الزمالك بنتيجة 82-68 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.