رياضة | تقارير اسبانية: نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضيته أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير اسبانية: نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضيته أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شرطا واحدا للتنازل عن قضيته أمام نادي برشلونة الاسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور يتعهد بالتصالح مع ناديه السابق برشلونة في حالة واحدة وهي إذا تعهد النادي الكتالوني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدها سيبدأ الفريق القانوني للنجم الدولي البرازيلي بإجراءات التصالح مع إدارة نادي برشلونة الاسباني بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى ملعب كامب نو وحصوله على راتبه القديم".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتهم نادي برشلونة الاسباني بعدم دفع جزء من راتبه عند مغادرته النادي الكتالوني الي سان جيرمان في صيف 2017 وطلب نيمار من برشلونة دفع 3.5 مليون يورو، كما اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي قادما من صفوف نادي برشلونة الاسباني.