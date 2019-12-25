رياضة | تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الاتحاد السكندري للتخلص من الإجهاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الاتحاد السكندري للتخلص من الإجهاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الماضية تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى اللاعبون تدريباتهم الاستشفائية بالجري حول الملعب، وتدريبات أخرى داخل صالة الجيمانزيوم، للتخلص من حالة الإجهاد.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.