رياضة | فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لدراسة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي لدراسة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وتحفيظ اللاعبين واجباتهم في المباراة.

واستمرت المحاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي 40 دقيقة، والتي شدد فيها أيضًا على ضرورة التركيز في اللقتء لحسم نتيجته لصالح المارد الاحمر وتحقيق الفوز الثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

