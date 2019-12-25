رياضة | الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة.
وأضاف الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب انه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا في الجيم لمدة ١٠ أيام قبل الخضوع لاختبار طبي جديد تهيدا للعودة للتدريبات الجماعية .
وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويواصل أداء برنامجه الـتأهيلي.
وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وتحفيظ اللاعبين واجباتهم في المباراة.
واستمرت المحاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي 40 دقيقة، والتي شدد فيها أيضًا على ضرورة التركيز في اللقتء لحسم نتيجته لصالح المارد الاحمر وتحقيق الفوز الثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.