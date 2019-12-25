رياضة | الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة.



وأضاف الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب انه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا في الجيم لمدة ١٠ أيام قبل الخضوع لاختبار طبي جديد تهيدا للعودة للتدريبات الجماعية .

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