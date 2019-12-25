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رياضة | الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية

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يبدأ كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل مطلع الأسبوع المقبل. 

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من التأهيل له على مدار العشرة أيام المقبلة. 


وأضاف الجهاز الطبي في تقريره الخاص باللاعب انه سيؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا في الجيم لمدة ١٠ أيام قبل الخضوع لاختبار طبي جديد تهيدا للعودة للتدريبات الجماعية .

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وكان نيدفيد قد أجرى جراحة غضروف الركبة ويواصل أداء برنامجه الـتأهيلي.
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وتحفيظ اللاعبين واجباتهم في المباراة.


واستمرت المحاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي 40 دقيقة، والتي شدد فيها أيضًا على ضرورة التركيز في اللقتء لحسم نتيجته لصالح المارد الاحمر وتحقيق الفوز الثاني في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندري أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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