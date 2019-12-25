رياضة | الأهلي يطمئن على ترتيبات وصول بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على ترتيبات وصول بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحرص عبد الحفيظ وعدلي على التواصل مع سفارة زيمبابوي في القاهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية .
كما تواصل عبد الحفيظ وعدلي مع محمد مصطفى فهمي، سفير مصر في زيمبابوي؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار التعاون بين الناديين وتطبيقا لسياسة المعاملة بالمثل قبل لقاء العودة في زيمبابوي الشهر المقبل.
يصل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي القاهرة فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض بلاتينيوم الزيمبابوي تدريباته مرتين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة.
يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.