رياضة | الأهلي يطمئن على ترتيبات وصول بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على ترتيبات وصول بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر وصولها إلى القاهرة فجر غدٍ الخميس.



وحرص عبد الحفيظ وعدلي على التواصل مع سفارة زيمبابوي في القاهرة؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الضيف وإقامته بالقاهرة، ومواعيد تدريباته، وغيرها من الأمور التنسيقية .



كما تواصل عبد الحفيظ وعدلي مع محمد مصطفى فهمي، سفير مصر في زيمبابوي؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار التعاون بين الناديين وتطبيقا لسياسة المعاملة بالمثل قبل لقاء العودة في زيمبابوي الشهر المقبل.

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