رياضة | عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خبر سار في الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تواجد بشكل تدريجي في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوي في الجزء البدني بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.



وأوضح أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة في مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة.



ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقبلة.