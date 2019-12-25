رياضة | عرض برازيلي للتعاقد مع جيرالدو في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض برازيلي للتعاقد مع جيرالدو في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الأنجولي جيرالدو دا كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مُهددًا بالاستمرار داخل صفوف الفريق، مع بداية العام الجديد.

ويُعاني جيرالدو، من التهميش والغياب عن خطط السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي غادر القلعة الحمراء عقب خسارته للقب كأس مصر.

وتلقى جيرالدو، خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من أحد الأندية البرازيلية، والتي تلعب ضمن منافسات "الدرجة الثانية" للحصول على خدماته مع بداية فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي، تعاقد مع اللاعب الأنجولي مطلع يناير الماضي، من أجل تدعيم خطوطه، إلا أن اللاعب لم يثبت جدارته مع الأجهزة الفنية التي شارك تحت قيادتها، ليصبح رحيله مسألة وقت.

Advertisements

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بصفقة قوية خلال الساعات المقبلة، من أجل تدعيم خطه الأمامي بناءً على أوامر فايلر، للمنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، على ملعب الأهلي بالسلام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.