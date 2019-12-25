رياضة | مفاجأة.. تطورات جديدة لبرشلونة من أجل ضم نيمار في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تطورات جديدة لبرشلونة من أجل ضم نيمار في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير إن برشلونة سوف يقوم بمحاولة أخرى لإعادة توقيع نيمار من باريس سان جيرمان في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة2020.

كان الفريق الكتالوني مرتبط بقوة بتحرك للبرازيل الدولي قبل موسم 2019-20 لكنهم لم يتمكنوا في النهاية من الاتفاق على شروط باريس سان جيرمان.

نجح نيمار في تحقيق تسعة أهداف وستة تمريرات في 12 مباراة على مستوى النادي هذا الموسم ، على الرغم من الإصابة ، لكن مستقبل المهاجم على المدى الطويل في العاصمة الفرنسية لا يزال موضع شك.

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ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" ، لن يستعيد برشلونة اهتمامه في يناير ، لكن العمالقة الكتالنيون يعدون عرضًا آخر كبيرًا للأموال قبل موسم 2020-21.

يدعي التقرير أن باريس سان جيرمان لا تزال تقدر قيمة أمريكا الجنوبية في المنطقة بمبلغ 154 مليون جنيه إسترليني ، ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كان الفريق الإسباني سيكون مستعدًا لتلبية هذا السعر.

أحرز نيمار 105 أهداف في 186 مباراة مع برشلونة بين عامي 2013 و 2017 قبل أن يستكمل انتقاله إلى خديقة الأمراء.

كما تم ربط اسم نيمارللأندية مثل ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.