رياضة | ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

رد فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب التونسي والزمالك على شائعات مشادته مع مرتضي منصور رئيس النادي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي 0-0 بالدوري.

وانتشرت شائعات في الساعات الماضية حول دخول ساسي في مشادة قوية مع مرتضي منصور رئيس النادي ؟إلا أن اللاعب رد عبر حسابه الرسمي بتويتر بكلمة واحدة :"fake"... وذلك في إِشارة لعدم صحة الأنباء المنتش

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وشارك ساسي في مباراة فريقه أمس أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

ويعاني الزمالك من تراجع المستوي والنتائج بالفترة الماضية بعد التعادل يوم أمس مع الإنتاج الحربي سلبياً وبنفس النتيجة مع سموحة وخسر قبلها أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2.

ويحتل الزمالك التريب الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة بفارق تسع نقاط عن الأهلي متصدر التريب بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 8 مباريات.