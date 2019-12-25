رياضة | نجم ريال مدريد إلى تشيلسي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد إلى تشيلسي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن عن ريال مدريد عرض على تشيلسي الفرصة للتعاقد مع إيسكو في صفقة تبلغ قيمتها 44 مليون جنيه إسترليني.

في حين أن البالغ من العمر 27 عاما بدأ سبع مبارايات وست مباريات كبديل في جميع المسابقات هذا الموسم ، لم يساهم بعد في هدف أو صناعة أهداف.

وفقًا للصحيفة الإنجليزية "The Mirror" ، يبدو أن هذا أدى إلى استعداد ريال مدريد للاستفادة من صانع الألعاب في يناير.

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وإدراكًا من أن تشيلسي لديه أموال لإنفاقه بعد بيع عدن هازارد ، يقال إن لوس بلانكوس قد طلب من البلوز ما إذا كانوا يرغبون في إضافة منتخب إسبانيا الدولي إلى تشكيلة الفريق.

إذا نجح ريال مدريد في فراق طرق مع إيسكو ، فسيستخدمون الأموال على ما يبدو لإكمال صفقة مع كريستيان إريكسن من توتنهام هوتسبر.

ويعتبر أيضا بيب جوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، هو أيضاً معجب بإيسكو على المدى الطويل ويرغب في التعاقد معه.