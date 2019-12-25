رياضة | خطة برشلونة لضم نيمار في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة برشلونة لضم نيمار في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعد نادي برشلونة الإسباني خطته من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة استقر على بيع كوتينيو بشكل رسمي في صيف 2020 نظير الحصول على 100 مليون يورو عقب نهاية إعارته مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يستغل شرط الفيفا بالتعاقد مع نيمار مقابل دفع 180 مليون يورو، حيث سيوفر النادي 100 مليون نظير بيع كوتينيو مع وضع 80 مليون يورو من خزائن النادي.